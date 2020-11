V Avstriji racije proti Muslimanski bratovščini in Hamasu

Gradec, 9. novembra - Avstrijska policija v povezavi s terorističnim napadom na Dunaju izvaja hišne preiskave v štirih avstrijskih deželah. Uperjena je proti organizacijam Muslimanska bratovščina in Hamas in njihovim podpornikom. Preiskujejo okoli 70 osumljencev in 60 prostorov, je sporočilo državno tožilstvo v Gradcu. 30 oseb so že pridržali.