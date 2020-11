Na Goriškem bodo tople obroke šolarjem pripeljali na dom

Nova Gorica, 9. novembra - Za tiste učence in dijake v Mestni občini Nova Gorica, ki so upravičeni do subvencionirane šolske prehrane, bodo tople obroke dostavili na njihov dom. Po dogovoru občinske oblasti z ravnatelji osnovnih šol jim bodo to zagotovili s pomočjo šolskega osebja ter Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.