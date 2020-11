Za 44-letnega Celjana pripor zaradi več kaznivih dejanj

Celje, 9. novembra - Celjski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost in kazensko ovadili 44-letnega Celjana, ki ga sumijo več kaznivih dejanj, med drugim groženj, izsiljevanja, pa tudi kaznivih dejanj z elementi večkratnega nasilja do ožjega družinskega člana. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.