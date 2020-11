Razstava ob 750-letnici prve omembe Velenjskega gradu

Velenje, 9. novembra - V vitrinah Podjetniškega centra Standard v Velenju je na ogled nova razstava z naslovom 750 let Velenjskega gradu, ki jo je pripravil Muzej Velenje. Razstava predstavlja Velenjski grad kot velenjsko prostorsko ikono in nepogrešljivo komponento vedute z domala vseh velenjskih razgledišč, so sporočili z velenjske občine.