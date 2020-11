Primorske novice o zmagi Bidna na volitvah in Rogliča na Vuelti (9. 11.)

Koper, 8. novembra - Aleš Sorta v komentarju Bela hiša in rdeča majica piše o zmagi Joeja Bidna na predsedniških volitvah v ZDA in Primoža Rogliča na kolesarski Vuelti. Po mnenju avtorja sta oba dogodka imela velik odmev tudi v Sloveniji, posebej zaradi napetih končnic v bojih za Belo hišo in rdečo majico.