Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. in 8. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zadržanosti predsednika vlade Janeza Janše do napovedane zmage Joeja Bidna na predsedniških volitvah v ZDA. Poročale so tudi o zmagi Primoža Rogliča na kolesarski dirki po Španiji in najnovejših epidemioloških podatkih glede koronavirusa za Slovenijo.