Kane spet rešil Tottenham

London, 8. novembra - Nogometaši Tottenhama so v 8. krogu angleškega prvenstva z 1:0 v gosteh premagali West Bromwich Albion in se vsaj začasno prebili na sam vrh prvenstvene razpredelnice. Londončane je spet rešil Harry Kane, ki je zmagoviti gol dosegel v 88. minuti, ko je izkoristil podajo Matta Dohertyja z desne strani in z glavo poslal žogo prek vratarja v mrežo.