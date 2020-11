Guimaraes zamenjal okuženega Casemira v brazilski vrsti

Rio de Janeiro, 8. novembra - Nogometaš Lyona Bruno Guimaraes je v brazilski reprezentanci pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2022 proti Venezueli in Urugvaju zamenjal Casemira, so danes sporočili iz brazilske zveze. Kapetan Brazilije in član madridskega Reala Casemiro je bil namreč pozitiven na novi koronavirus, zato je ostal v Španiji.