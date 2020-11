Jan Oblak še ne pozna poraza v LaLigi, težja poškodba Ansuja Fatija

Madrid, 7. novembra - Nogometaši Atletico Madrida ostajajo edino neporaženo moštvo španskega prvenstva. V 9. krogu so premagali Cadiz s 4:0. V sedmih tekmah so zabeležili pet zmag in dva neodločena izida. Jan Oblak je prejel le dva zadetka, njegovi napadalci pa so jih dosegli sedemnajst.