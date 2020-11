Roglič zdržal napad Carapaza, v Madrid prihaja v rdečem

Salamanca, 7. novembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v sobotni predzadnji etapi Vuelte kljub napadu najbližjega tekmeca Ekvadorca Richarda Carapaza v zadnjih kilometrih ubranil rdečo majico vodilnega na dirki. V nedeljo je na sporedu le formalnost parade do Madrida, kjer ga čaka zmagovalni pokal in kronanje izjemne sezone.