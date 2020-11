Derbi bundeslige Bayernu, Leipzig do pete zmage v sezoni

Leipzig, 7. novembra - Bayern München je v derbiju nemške nogometne lige na gostovanju v 7. krogu prvenstva premagal Borussio Dortmund s 3:2 (1:1) in ostal na čelu lestvice. Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je doma s 3:0 (1:0) ugnal Freiburg in prišel do pete zmage v prvenstvu ter je pred Borussio sedaj drugi na razpredelnici.