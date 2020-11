Ameriški mediji: Biden zmagal še v Pensilvaniji in s tem osvojil predsedniški mandat

Washington, 7. novembra - Demokratski kandidat Joseph Biden je glede na projekcije ameriških medijev zmagal tudi v zvezni državi Pensilvanija in tako v boju za predsedniški položaj premagal dosedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Po projekcijah je prejel najmanj 273 elektorskih glasov in presegel prag 270, ki so potrebni za izvolitev.