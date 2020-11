V kranjski občini v enem kosu prestavili več kot 60 ton težko kapelico

Kranj, 7. novembra - V Mestni občini Kranj so danes v okviru obnove ceste Breg-Mavčiče opravili svojevrstno delo. Prestavili so več kot 60 ton težko kapelico iz druge polovice 19. stoletja na 60 metrov bolj severno lokacijo na drugi strani ceste. Gre za največji objekt, ki so ga doslej na območju občine prestavili v enem kosu.