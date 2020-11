Nove okužbe s koronavirusom tudi v petek potrdili v večini občin

Ljubljana, 7. novembra - V petek so v Sloveniji potrdili 1612 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil nekaj več kot 25-odstoten. V Ljubljani so potrdili 207 novih okužb, v Mariboru 55, še 57 so jih odkrili v Kranju. Najvišji delež trenutno okuženih, in sicer več kot triodstoten, imajo še naprej v Železnikih in Kuzmi.