V Bahrajnu na tribunah le družine zdravstvenih delavcev

Manama, 7. novembra - Prireditelji obeh preizkušenj v formuli 1 v Bahrajnu, ki bosta na sporedu 29. novembra in 6. decembra, so sporočili, da bosta obe preizkušnji v glavnem minili brez gledalcev, obe tamkajšnji dirki za VN Bahrajna in Sakhirja pa si bodo v omejenem številu lahko ogledale le družine zdravstvenih delavcev v Bahrajnu.