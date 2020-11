Zagreb, 7. novembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po 8624 testih potrdili 2399 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 35 bolnikov s covidom-19. To je največ smrtnih žrtev v enem dnevu od izbruha epidemije, so danes sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite.