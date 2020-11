V Turčiji s predsedniškim dekretom zamenjali guvernerja centralne banke

Ankara, 7. novembra - V Turčiji so odpustili guvernerja tamkajšnje centralne banke Nacija Agbala in ga nadomestili z nekdanjim finančnim ministrom Murtatom Uysalajem. Menjavo so opravili kar s predsedniškim dekretom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vrednost lire se je medtem v primerjavi z ameriškim dolarjem spustila na rekordno nizko raven.