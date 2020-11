Gimnastično tekmovanje v Tokiu lakmusov test za OI

Tokio, 7. novembra - Japonska prestolnica bo v nedeljo gostila mednarodno tekmovanje v športni gimnastiki. Na njem bodo nastopili telovadci in telovadke iz ZDA, Rusije, Kitajske in Japonske, tekmovanje pa bo deležno vseh zdravstvenih in varnostnih protokolov, ki bodo veljali v času poletnih olimpijskih iger v Tokiu med 23. julijem in 8. avgustom drugo leto.