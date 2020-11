Cerar: Volitve v ZDA pomenijo konec čezatlantskih odnosov, kot smo jih poznali

pogovarjal se je Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 7. novembra - Bivši slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar je v pogovoru za STA ocenil, da so volitve v ZDA "dokončno naredile konec čezatlantskim odnosom, ki smo jih poznali zadnjih 50, 70 let". "Trumpizem" je zelo živ in bo še nekaj časa, četudi bo na koncu zmagal Joe Biden. Evropa se bo morala s tem sprijazniti in prevzeti več odgovornosti za svojo usodo.