Sassuolo s točko ostal za Milanom

Ljubljana, 6. novembra - Nogometaši Sassuola so v 7. krogu italijanske lige gostili Udinese in igrali 0:0. S tem so zamudili priložnost, da bi se vsaj začasno premaknili čisto na vrh lestvice. Tam je tako še vedno Milan, ki bo v nedeljo gostil Verono. Milan ima po šestih tekmah 16 točk, Sassuolo pa 15. Oba sta tako kot tretjeuvrščeni Juventus še neporažena.