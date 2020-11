Podelili priznanja Slovenskega sociološkega društva

Ljubljana, 7. novembra - V okviru letošnjega virtualnega Srečanja slovenskih sociologov so v petek podelili nagrade in priznanja za dosežke na področju sociologije v Sloveniji. Podelili so osem nagrad, med drugim za znanstveni deli in za pomembne dosežke na področju sociologije, častna člana Slovenskega sociološkega društva pa sta postala Spomenka Hribar in Ivan Svetlik.