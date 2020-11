Cas ne dovoli El Haddadijevega nastopanja za Maroko

Lozana, 6. novembra - Mednarodno športno razsodišče (Cas) je zavrnilo pritožbo španskega nogometaša Munirja El Haddadija, da bi zaigral za Maroko, domovino svojega očeta, so sporočili v izjavi za javnost. Napadalec Seville je sicer le enkrat zaigral za člansko izbrano vrsto Španije leta 2014, kasneje pa je nastopal še za špansko reprezentanco do 21 let.