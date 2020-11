Logar s kolegi iz pobude C5 o usklajevanju ukrepov za zajezitev covida-19

Ljubljana, 6. novembra - Zunanji minister Anže Logar se je danes prek videopovezave udeležil srečanja s kolegi iz Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske v okviru neformalne skupine srednjeevropskih držav Centralnih 5 (C5). Srečanje so posvetili usklajevanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19, predvsem čezmejnemu prehajanju oseb, blaga in storitev.