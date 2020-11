Z Barufami začetek spletnega projekta Koprodukcije primorskih gledališč

Ljubljana, 8. novembra - Primorska gledališča SNG Nova Gorica, Gledališče Koper in Slovensko stalno gledališče (SSG) Trst so ponovno združila moči. V času omejitev in zaprtja gledališč za obiskovalce so vzpostavile skupni projekt Koprodukcije primorskih gledališč, v sklopu katerega bodo skupne uprizoritve predvajala na spletu. Prva, Barufe bo na sporedu danes.