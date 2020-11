Vlada danes o šestem protikoronskem svežnju ukrepov za pomoč gospodarstvu

Brdo pri Kranju, 7. novembra - Vlada bo danes na Brdu pri Kranju obravnavala šesti protikoronski paket ukrepov, ki bo namenjen predvsem pomoči malim in srednjim podjetjem. Gospodarsko ministrstvo si želi pripraviti kar se da ciljno usmerjene in učinkovite rešitve, deležniki pa so v minulih dneh k zakonu posredovali številne pripombe.