SBI TOP ta teden zrasel za 3,7 odstotka

Ljubljana, 6. novembra - Tečaji na Ljubljanski borzi so ta teden v povprečju zrasli za 3,7 odstotka, vlagatelji pa so v tednu dni ustvarili dobrih pet milijonov evrov prometa. Indeks SBI TOP je teden sklenil pri 823,16 točke. Med novicami iz borznih družb so bili v ospredju poslovni rezultati Telekoma Slovenije ter sporočilo Save Re, da bo zadržala izplačilo dividend.