Nove okužbe v domovih za starejše na Primorskem in Notranjskem

Nova Gorica/Postojna, 6. novembra - Dosedanjim domovom starejših z okužbami sta se na Primorskem pridružila še dva. Prvi primer so potrdili v Domu upokojencev Idrija, v enoti Idrija, in v Domu upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo. Število okuženih narašča v Domu za starejše Bor na Črnem vrhu nad Idrijo in v Domu starejših občanov v Ilirski Bistrici.