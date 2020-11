Beograd, 6. novembra - V Srbiji so v preteklem dnevu potrdili 2282 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo še deset bolnikov, so sporočile pristojne oblasti. Na Kosovu so v preteklem dnevu potrdili rekordnih 728 novih primerov okužbe.