V koaliciji še neusklajeni glede sprememb meja volilnih okrajev, ministrstvo bo preučilo pripombe

Ljubljana, 6. novembra - Ministrstvo za javno upravo bo do sredine tedna preučilo pripombe koalicijskih strank glede dveh predlogov za spremembe meja volilnih okrajev. Za SMC in NSi predloga za zdaj še nista optimalna oz. sprejemljiva. Več možnosti za dogovor naj bi bilo sicer okoli predloga, ki v manjši meri spreminja meje okrajev. K slednjemu se nagibajo v SDS in DeSUS.