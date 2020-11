Ljubljanska borza: Pocenitev delnic finančnih družb znižala SBI TOP

Ljubljana, 6. novembra - Indeks Ljubljanske borze je zadnji dan tedna izgubil 0,47 odstotka vrednosti, za padec pa so najbolj zaslužne delnice obeh zavarovalnic in banke, ki so se pocenile tudi za več kot štiri odstotke. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 902.000 evrov poslov, od tega eno tretjino z delnicami NLB.