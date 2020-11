Koronski SOS: Za starše brez ustreznega varstva otrok obstaja nekaj alternativ

Kdo lahko otroka še vedno pelje v vrtec?

Starši, ki imajo otroka vpisanega v vrtec, lahko pod določenimi pogoji vrtčevsko varstvo vseeno koristijo tudi v času, ko je delovanje vrtcev omejeno. Pogoj je, da oba starša ali skrbnika opravljata delo, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje lokalne skupnosti ali države in družbe. V varstvo lahko starši otroka oddajo tudi, če zaradi narave delovnega mesta dela ne morejo opravljati na domu in tako varstva za otroka ne morejo zagotoviti na drugačen način. O tem morajo podpisati tudi izjavo.

Težava lahko nastane pri tistih, ki imajo možnost dela na domu, a ne zmorejo istočasnega dela od doma in varstva otroka. Takšni starši imajo na voljo nekaj drugih rešitev.

Kje poiskati varuha?

Ena od možnosti je oddati otroka v varstvo varuhu predšolskih otrok. Ti lahko ob izpolnjevanju posebej za to določenih zakonskih pogojev in vpisu v register pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport varujejo skupino do največ šest otrok. Seznam varuhov predšolskih otrok je javen in je objavljen na spletni strani sta.si/qQPley. Trenutno je v razvid vpisanih 324 varuhov predšolskih otrok.

Ali lahko otroke varujejo stari starši?

Ena od možnosti je seveda varstvo pri starih starših, a ni najbolj optimalna. V prvem valu epidemije spomladi so predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje odsvetovali, da otroke varujejo stari starši, saj bi okužbo z novim koronavirusom k njim lahko zanesli ravno otroci. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je nedavno na novinarsko vprašanje, ali se še odsvetuje varstvo otrok pri starih starših, odgovorila, da morajo o tem presoditi sami znotraj vsake družine, saj tudi najbolje poznajo svoje okoliščine.

Kdaj lahko delavec uveljavlja višjo silo?

Staršem, ki vseeno ne morejo najti primerne oblike varstva za otroka, ostane še, da ostanejo doma in pri svojem delodajalcu uveljavljajo t. i. višjo silo. Pri tem jim v skladu s petim protikoronskim paketom ukrepov pripada 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga delodajalcu pokrije država.

Institut višje sile zaradi varstva otroka lahko uporabijo starši, ki otroka ne morejo oddati v vrtec, ali starši otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, pri čemer ga lahko istočasno uporabi le eden od staršev.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob tem poudarjajo, da samo zaprtje vrtcev še ni okoliščina, ki bi sama po sebi pomenila avtomatizem, da zaposlenemu pripada odsotnost zaradi višje sile, zato da je treba vsak primer presojati posebej. Instituta višje sile tudi ni mogoče uporabljati za čas, ko so bile redne jesenske počitnice, ga pa je mogoče za prejšnji teden, ko so bile počitnice osnovnošolcev zaradi epidemije podaljšane.

Za čas, ko bi zaposleni koristil odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka, se lahko delodajalec in delavec dogovorita tudi za izrabo letnega dopusta, ni pa po navedbah ministrstva dopustno enostransko odrejanje dopusta. Tudi to, da je bil delavec razporejen na delo na domu, delavcu ne jemlje pravice, da koristi odsotnost zaradi višje sile. "Delavec, ki opravlja delo na domu, v tem času še vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnega razmerja (takrat dela), le kraj opravljanja dela je drug (delo opravlja doma). Delavec takrat dela, kar pomeni, da je na voljo delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi," še pravijo na ministrstvu.