Na Gorenjskem vrsta izvirov energijsko obogatene vode

Kranj, 8. novembra - Širše območje Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank je bogato z vodnimi viri. Kot so pokazale letošnje radiestezijske meritve, imajo nekateri izviri vodo s povečano energijsko vrednostjo, ki blagodejno učinkuje na počutje. Meritve so del projekta Bogastvo narave, ki se osredotoča na osveščanje o ohranjanju narave in na trajnostni razvoj turizma.