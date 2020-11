V nadzoru spoštovanja ukrepov prejšnji teden izrečenih za 37.200 evrov sankcij

Ljubljana, 6. novembra - V prejšnjem tednu so v zvezi z obvladovanjem epidemije novega koronavirusa zdravstveni inšpektorat in drugi inšpekcijski organi opravili 2169 nadzorov in ob tem izrekli 83 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 37.200 evrov, je navedeno v poročilu zdravstvenega inšpektorata, s katerim se je v četrtek na dopisni seji seznanila vlada.