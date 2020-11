V opozicijskih strankah se ograjujejo od četrtkovih nasilnih protestov

Ljubljana, 6. novembra - V LMŠ, SD, Levici in SAB so se ogradili od četrtkovih nasilnih protestov in tudi od namigovanj, da bi bili krivi za izgrede. Ocenjujejo, da je bilo nasilje na protestih zrežirano, in napovedujejo, da bodo v DZ na odboru za notranje zadeve in komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb raziskali ozadje dogajanja na ulicah prestolnice.