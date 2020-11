S prihodnjim letom dvig najnižjih osnovnih plač v papirni dejavnosti

Ljubljana, 6. novembra - Konfederacija Pergam in Sindikat papirne dejavnosti Slovenije sta v četrtek z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije podpisala aneks h kolektivni pogodbi za papirno in papirno predelovalno dejavnost. Z njim so se dogovorili za dvig najnižjih osnovnih plač v tej dejavnosti, so danes sporočili iz Pergama.