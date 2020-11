Zdravniki in medicinske sestre pričakujejo pomoč kolegov pri soočanju z epidemijo

Ljubljana, 6. novembra - Koordinacija zdravniških organizacij, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ter zdravstveni svet pri ministrstvu za zdravje so pozvali vse zdravnike in medicinske sestre, ki trenutno niso dejavno vključeni v delo v zdravstvu, naj se priključijo ekipam, ki se soočajo s hudo preobremenitvijo zaradi epidemije koronavirusne bolezni.