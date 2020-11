Delo redarjev se zaradi novih pooblastil ne bo bistveno spremenilo

Ljubljana, 10. novembra - Redarji imajo od petka dodatne pristojnosti. Po novem tako lahko vodijo prekrškovne postopke in izrekajo globe v primeru kršitve prepovedi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi. To na delovanje redarstev po občini sicer ne bo imelo večjega vpliva, so za STA pojasnili na nekaterih občinah.