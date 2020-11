V BiH rekordnih 54 smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu

Sarajevo, 6. novembra - V Bosni in Hercegovini je v zadnjem dnevu umrlo 54 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej. Okužbo z novim koronavirusom so sicer potrdili pri več kot 1800 ljudeh. Iz Sarajeva poročajo o pomanjkanju zdravnikov in tudi drugih zdravstvenih delavcev, kot so vozniki reševalnih vozil. Vse bolj obremenjene pa so tudi bolnišnice v Republiki srbski.