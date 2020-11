Ukrepanje Pivke Perutninarstvo zgled ob okužbah z novim koronavirusom

Pivka, 6. novembra - Hiter in učinkovit odziv vodstva Pivke Perutninarstvo ob septembrskih okužbah v podjetju je primer dobre prakse za ostalo gospodarstvo, so večkrat poudarili na današnji spletni konferenci regionalne zbornice GZS Postojna. V podjetju je bilo od 530 zaposlenih 89 okuženih, zato so za zagotavljanje nemotene proizvodnje pri delu sodelovali vsi.