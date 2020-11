V novembru namesto redne izredna seja DZ z možnostjo sodelovanja na daljavo

Ljubljana, 6. novembra - Kolegij predsednika DZ je danes razpravljal o delu v novembru in decembru. Potrdil je terminski progam za december, ki v tem mesecu še predvideva redno zasedanje DZ. So pa razveljavili že sprejeti terminski program za november, da bi lahko namesto redne izvedli izredno sejo in s tem poslancem, če bo treba, omogočili sodelovanje na daljavo.