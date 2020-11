Raziskava: Velike razlike po svetu glede višine in teže šolskih otrok in mladostnikov

London, 6. novembra - Višina in teža šolskih otrok in mladostnikov, ki sta pokazatelj njihovega zdravja in kakovosti prehrane, se med državami sveta zelo razlikujeta, je pokazala globalna raziskava londonskega Imperial Collegea. V raziskavi so uporabili podatke 65 milijonov otrok, starih od pet do 19 let. Slovenski 19-letniki so po višini na 10. mestu, Slovenke na 13.