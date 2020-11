Ruska policija znova zanika, da bi bil Navalni zastrupljen

Moskva, 6. novembra - Ruska policija je danes sporočila, da je imel opozicijski politik Aleksej Navalni kronično vnetje trebušne slinavke in da ni bil zastrupljen, ko je konec avgusta hudo zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Zdravili so ga v Nemčiji, kjer so potrdili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok.