Edvard Kovač za STA: Filozofija in teologija sta tabli istega diptiha mojega življenja

pogovarjala se je Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 7. novembra - Profesor, filozof, teolog in esejist Edvard Kovač danes praznuje 70. let. Ob jubileju je v pogovoru za STA med drugim dejal, da sta njegovi teologija in filozofija tabli istega diptiha. Spregovoril je še o filozofiji, etiki in literaturi, dotaknil pa se je tudi aktualnih tem, kot je sovražni govor. Ta po njegovem mnenju brez ideologije ne obstaja.