Rossi še čaka na rezultate testa

Valencia, 6. novembra - Italijanski motociklistični zvezdnik Valentino Rossi je dopotoval v Valencio, a še ne ve, ali bo lahko nastopil na sobotnih kvalifikacijah in nedeljski dirki za VN Evrope. Petkova treninga bo zagotovo izpustil, sobotni in nedeljski nastop pa sta odvisna od rezultatov testiranja na novi koronavirus, ki so ga opravili v Španiji.