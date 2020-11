Emre Can se je po okužbi vrnil na treninge

Dortmund, 6. novembra - Nemški nogometni reprezentant Emre Can se je po okužbi z novim koronavirusom in samoosamitvi vrnil na treninge Borussie iz Dortmunda. Na zadnjem testu je bil negativen, počuti se dobro, a to še ne pomeni, da bo zagotovo igral v sobotnem derbiju nemške lige proti Bayernu iz Münchna.