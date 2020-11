Severna vezna cesta v Celju nared do konca meseca

Celje, 7. novembra - Mestna občina Celje je zgradila severno vezno cesto, 500 metrov dolgo dvopasovnico, ki bo zagotovila krajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Uporabno dovoljenje bo po pričakovanjih pridobila do konca meseca in nato cesto odprla za promet, so sporočili.