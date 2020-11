Thaci v priporu posebnega sodišča v Haagu

Haag, 6. novembra - Hashim Thaci je že v priporu posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu, so v četrtek zvečer sporočili s sodišča. Thaci je v četrtek odstopil s položaja predsednika Kosova po potrditvi obtožnice zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na Kosovu in v Albaniji med kosovskim konfliktom v letih 1998 in 1999.