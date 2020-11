Starodavni ostanki v Peruju razkrili mlado lovko velike divjadi

Arequipa, 9. novembra - Eno najbolj razširjenih prepričanj o starodavnih kulturah, da so bili moški lovci in ženske nabiralke, izpodbija odkritje 9000 let starega okostja ženske, poleg katerega je bil pokopan komplet za lovljenje velike divjadi. Po trditvah arheologov ostanki, najdeni v perujskih Andih, nakazujejo na skoraj enakopravno sodelovanje med spoloma ob lovu.