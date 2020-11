Klavirski duo Dekleva ob 50-letnici izdal CD ploščo

Ljubljana, 6. novembra - Klavirski duo Dekleva, ki ga sestavljata Alenka in Igor Dekleva, je ob 50-letnici umetniškega delovanja pri Društvu slovenskih skladateljev izdal CD ploščo Canticum Slovenicum. Na njej so izvedbe del domačih skladateljev: Slavka Osterca, Antona Lajovica, Marjana Kozine, Larise Vrhunc in Primoža Ramovša. Z dvema skladbama je zastopan tudi Dekleva.