Orban kritičen do dogovora o spoštovanju vladavine prava kot pogoja za evropska sredstva

Budimpešta, 6. novembra - Madžarski premier Viktor Orban je bil danes kritičen do dogovora med Evropskim parlamentom in državami članicami EU, po katerem bo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji covida-19. Ob tem je namignil, da bi Madžarska lahko vložila veto.